Не знаете, как уберечь детей от падения из окна? Спросите у Шекер Беликовой

Ординатор Тюменского государственного медуниверситета Шекер Беликова получила грант на Всероссийском конкурсе за проект "Дети в доме".

Социальный проект "Дети в доме" направлен на создание безопасных условий для проживания детей в квартире. Защитив свою идею на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках форума Уральского федерального округа "УТРО-2018", Шекер получила 100 тысяч рублей на ее реализацию.

Проект "Дети в доме" направлен на обучение родителей навыкам оказания первой помощи детям, пострадавшим в бытовых условиях, также в рамках проекта предполагается чтение лекций об организации безопасных условий для проживания ребёнка в квартире, загородном доме. По словам автора проекта, чтение лекций и проведение мастер-классов будет проводиться на базе детских садов города Тюмени.

Шекер Беликова окончила педиатрический факультет, ординатор второго года обучения кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Тюменского государственного медицинского университета.

"Ежегодно большое количество детей получают бытовые травмы, ожоги и выпадают из окон. Наша задача рассказать родителям о всевозможных методах организации безопасных условий в доме, а также привлечь внимание к данной проблеме в обществе", - рассказала Беликова.

Тема для проекта выбрана неспроста. У девушки двое маленьких детей и однажды с ней произошел случай, который навсегда изменил ее жизнь:

"Мой ребенок в 11 месяцев быстро залез на высокий подоконник при помощи стула. Тогда у меня "сердце в пятки ушло". На мгновение я испытала, как это - потерять ребенка. Однажды я столкнулась с этим и впредь хочу рассказывать другим, кого-то предостеречь. Этот проект я пропустила через себя. Хочу вовлечь молодежь и не просто каждый год говорить людям об этом, а постараться, чтобы они прочувствовали важность темы".

В планах у Шекер – большая работа: развитие проекта, запуск социального ролика, а также публикации в СМИ на тему безопасности в формате видео и иллюстраций.

Проект начнет свою работу в сентябре. Благодаря совместным усилиям волонтёров Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Тюменской области руководитель проекта "Дети в доме" готовит к реализации масштабную профилактическую акцию. В ней для победителей будут приготовлены подарки - комплекты блокираторов на окна.

Девушка планирует собрать неравнодушную команду, которая в будущем продолжит её детище.