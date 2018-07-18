В Ишиме на месте пострадавших от наводнения домов обустроят набережную

11:40 18 июля 2018
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В Ишиме к сентябрю планируют построить новую набережную. Современная зона отдыха появится на улице Казанской напротив средней школы №2 - на месте снесенных жилых домов, которые пострадали в 2016 году от наводнения. 

Выполнять работы будет "ТОДЭП", подготовительный этап уже начался.

За лето рабочие обустроят на берегу пешеходные зоны, парковку на 60 машиномест и поверхностный водоотвод, смонтируют освещение и засеют газоны, затем установят скамейки, урны и, возможно, объект малой архитектурной формы.

Что именно появится на набережной, решат сами ишимцы. В ближайшем будущем будет организован сбор предложений от горожан.

Теги: благоустройство , Ишим , набережная , паводок
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