Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Тюменской молодежи предлагают поучаствовать в open-air мастер-классе по свинговым танцам, концерте памяти Михаила Горшенева, бесплатной уличной выставке, мегавечеринках. Подробности в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72"

Квесты и игры от музея "Дом Машарова"

Тюменское музейно-просветительское объединение предлагает весело и с пользой провести июль в "Доме Машарова" в любое удобное для тебя время ( рамках графика работы музея, разумеется) в летней игровой зоне.

К примеру, можно принять участие в квесте "КЛЮЧевой вопрос". Николай Дмитриевич Машаров потерял ключ от чугунолитейного завода! Обыскал все, но найти не смог! А вдруг ключ не потерялся, а был украден…вором, который имеет личные счеты с хозяином завода! Нужна ваша помощь! На поиски есть всего лишь час (группа от 2 до 6 человек), стоимость 200 рублей.

Или сразиться в экономической и познавательной игре "КапиталистЪ" — аналоге знаменитой "Монополии", в которой можно не только покупать собственность, но и изучать историю города, ведь все объекты для купли-продажи – объекты дореволюционной Тюмени (группа от 2 до 6 человек), стоимость 150 рублей.

Наконец, ты можешь почувствовать себя горожанином начала XX века, сыграв в салонную командную игру "Мафия". Будешь ты мирным жителем, бандитом или капиталистом? Все решит случай… (группа от 6 до 14 человек), стоимость 100 рублей.

На все игры необходима предварительная запись по телефону: 46-13-10. Часы работы с 11:00 до 20:00, выходной — понедельник.

Выставка с видами улицы Царской

В основе экспозиции — фотографии XIX–XXI веков с видами улицы Республики, которая долгое время носила название Царская в честь приезда цесаревича Александра II в Тюмень. Фотографии представляют жизнь города в исторической ретроспективе. Среди снимков много редких кадров, которые можно назвать шедеврами старинной фотографии.

Когда: ежедневно в любое время

Где: Текутьевский бульвар

Вход свободный!

Open-air мастер-класс по свинговым танцам

Летняя серия бесплатных занятий свинговыми танцами от школы "Дом танцев" во дворе музея.

Когда: каждую среду и пятницу в течение июля

Где: каждую среду в музее "Дом Машарова" и пятницу в музее "Усадьба Колокольниковых"

Вход свободный!

Матч первенства ФНЛ: ФК "Тюмень" vs "Балтика" (Калининград)

ФК "Тюмень" сыграет свой первый в этом сезоне домашний матч в рамках Футбольной национальной лиги против калининградской "Балтики". В прошлом сезоне "Тюмень" с огромным трудом и по не футбольным причинам смогла сохранить прописку в ФНЛ. В этом сезоне тюменцы горят желанием доказать, что прошлогодний результат – досадная случайность, и команда способна на большее. "Балтика", в свою очередь, очень хочет пробиться в Премьер-лигу. Так что встреча обещает быть жаркой.

Когда: 17 июля в 19:00

Где: стадион Геолог (ул. Коммуны, 22)

Стоимость: 200 — 400 рублей

Пока фильма Дэвида Финчера "Игра"

Работа мастера психологических триллеров Дэвида Финчера. По сюжету, главный герой Николас – само воплощение успеха. Он преуспевает, невозмутим и спокоен. На день рождения Николас получает необычный подарок – билет для участия в "Игре". Ему обещают, что игра вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус и остроту жизни. Но, вступив в игру, Николас начинает осознавать, что это игра не на жизнь, а на смерть. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 17 июля в 20:00

Где: Fabric Bar (ул. Молодежная 74/4, 2 этаж)

Вход за депозит 200 рублей

Показ фильма "Emmanuelle" (1974)

Эротическая мелодрама о сексуальных похождениях молодой жены французского дипломата, попавшей в Таиланд. Один из самых известных эротических фильмов в истории, название которого давно стало нарицательным.

"Эммануэль" стала восприниматься чуть ли не как визитная карточка лёгкого, чисто французского, фривольного отношения к любви, только чуть более интимно-откровенного, чем прежде, показа сексуальных чувств на экране. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами. Подробности по телефону: 8-922-042-00-26

Когда: 18 июля в 20:30

Где: Fabric Bar (ул. Молодежная 74/4, 2 этаж)

Вход за депозит 200 рублей

"День технологий SAP"

Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, заинтересованную в построении современных моделей бизнеса на основе новейших технологий.

Гости получат возможность: познакомиться с технологиями крупнейшего в мире поставщика программных приложений; оценить практику внедрения инновационных решений SAP на примере реальных кейсов.

Экспертами мероприятия станут: Игорь Белоусов - глобальный директор академического сообщества SAP Leonardo; Георгий Шутов - эксперт по платформенным решениям SAP.

Они расскажут: о возможностях платформа SAP Leonardo; продемонстрируют приложения, позволяющие использовать виртуальную и дополненную реальность; приведут примеры разработки блокчейн платформ и облачных технологий для бизнеса.

Когда: 18 июля с 15:00 до 18:00

Где: Networking cafe (на крыльце Технопарка)

Вход свободный, необходима предварительная регистрация

Stand Up от Виктора Комарова и Алексея Щербакова

Виктор Комаров и Алексей Щербаков - молодые, но уже известные комики проекта Стендап. Подробности на сайте "Максимилианса".

Когда: 18 июля с 20:30 сбор, в 21:00 старт

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 800, 1000, 1300, 1600, 1800 рублей

Концерт памяти Михаила Горшенева

Пять лет назад из жизни ушёл лидер группы "Король и Шут" Михаил "горшок" Горшенёв - музыкант, на чьих песнях выросло целое поколение. Его музыка живет в нас и до сих пор делает людей по-настоящему счастливыми.

Горшок оставил нам не только песни, но и богатство своей души, память о себе, и поэтому задача организаторов — сделать этот концерт достойным памяти великого композитора , неповторимого артиста и истинного анархиста.

Когда: 19 июля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 250 — 300 рублей

Продолжение: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_44020