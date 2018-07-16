Трое тюменских школьников дважды стали стобалльниками ЕГЭ

В Тюменской области в этом году 41 стобалльник. Впервые в числе лучших сразу трое ребят из Тюмени, сдавших на максимальный балл по два экзамена.

Анастасия Панасейко из 94 школы Тюмени набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, Александра Акуличева из 16 гимназии - на русском языке и химии, Полине Мамаевой из гимназии ТюмГУ 200 баллов принесли экзамены по русскому и обществознанию.

Как отмечают педагоги девочек, все результаты заслуженные. Ученицы показывали стабильно высокие знания на протяжении всех 11 лет, много читали и добросовестно готовились к экзаменам.

Золотая медалистка Полина Мамаева кроме русского языка и обществознания сдавала профильную математику и английский язык, и на каждом из которых набрала по 90 баллов.

"Секрета успеха никакого нет, - отвечает выпускница. – Я долго к этому шла, класса с восьмого, наверное. Помогали упорство, трудолюбие, самостоятельные занятия. Я перечитывала учебники и восполняла пробелы в знаниях, если что-то было непонятно, читала снова, потом решала варианты ЕГЭ из открытого банка. При подготовке к ЕГЭ по английскому учила новые слова, читала тексты. Серьезную базу мне дали в гимназии №21, где я училась до 10 класса. Устная часть иностранных языков на ЕГЭ, на мой взгляд, даётся легче, чем письменная. Я писала сочинения по обществознанию каждую неделю, по русскому языку – дважды в неделю. Одноклассники были в шоке и спрашивали: "Зачем ты это делаешь?". Дома меня всегда поддерживали, подбадривали и говорили добрые слова перед экзаменами. Когда я узнала первые результаты, закричала от радости, поэтому первой о 100 баллах узнала мама. Когда пришел второй такой же результат по русскому, на радостях позвонила своей учительнице Наталье Тверских и подружкам. С такими баллами мне открыты любые дороги, документы буду подавать в Высшую школу экономики в Москве.

Первым 200-балльником ЕГЭ региона был Константин Бочкарёв. На высший балл он сдал экзамены по физике и математике. После успешного окончания вуза молодой специалист стал педагогом физико-математической школы Тюменской области (ФМШ).