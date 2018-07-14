Александр Моор вручил благодарности жителям Абатского района

Фото: АЛЕКСЕЙ КОСЕНЧУК

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручил трем жителям в Абатском районе Благодарности губернатора области за активное участие в общественно-политической жизни региона, а также благодарственные письма и памятные медали восьми семейным парам, отмечающим 50-летие совместной жизни.

Торжественное мероприятие состоялось по случаю 95-летия муниципального образования сегодня, 14 июля.

Благодарности удостоены ведущий специалист администрации Ленинского сельского поселения Наталья Бауэр, библиотекарь Ощепковской сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры "Централизованное культурно-досуговое объединение "Исток" Мария Лесничная и Директор МАУ дополнительного образования "Детская школа искусств" Ирина Лузина, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Как отметил в своей речи Александр Моор, соседство с Сибирским трактом предопределило развитие районного центра и прилегающих территорий. На Абатской земле всегда жили и живут трудолюбивые люди, которые любят свою малую родину. Помимо производственных показателей, развивается инфраструктура и социальная сфера.

"Жизнь не стоит на месте, она ставит перед нами новые вызовы, но администрация района, областное правительство и депутаты должны совместно работать и дальше по привлечению инвестиций, по привлечению малого и среднего бизнеса, по появлению в области новых экономических агентов. Только развитие экономики позволит решать нам сложные экономические проекты и развивать социальную сферу, но я уверен, что все у нас получится", - заявил врио губернатора, пожелав всем жителям Абатского района счастья, здоровья, благополучия и уверенности в будущем.

Каждое сельское поселение в честь праздника презентовало свои достижения в специально оборудованных палатках, которые раскинулись на площади возле дома культуры.