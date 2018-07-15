Соцработники тюменского центра помощи бездомным прошли обучение

Московский эксперт, бизнес-тренер, консультант в области организационного развития Ярослав Панькив провел цикл психологических тренингов для социальных работников тюменского центра помощи бездомным "Милосердие".

Занятия помогли сотрудникам центра развить навыки общения с постояльцами, среди которых бывают люди, освободившиеся из мест заключения и бездомные, у которых утрачены навыки социальной коммуникации.

Тренер показал работникам, как правильнее общаться с подопечными, чтобы они не только понимали требования сотрудников центра, но и стремились осознанно выполнять все внутренние правила.

"Было отрадно замечать, как меняются установки обучающихся, как они схватывают всё на лету, стремятся узнать новое. И я в свою очередь почерпнул из этих занятий много нового", признается Ярослав Панькив.

В планах центра "Милосердие" в ближайшее время организовать тренинги для лиц, освободившихся из заключения. Их научат правильно выходить из конфликтов, мирно общаться с семьей и членами трудового коллектива, ценить труд, бережно обращаться с финансами. Занятия пройдут в рамках проекта "Шаг в новую жизнь", победившего в конкурсе грантов Президента РФ.

По словам директора центра Андрея Якунина, в "Милосердии" готовы к реализации и другие проекты, способные улучшить жизнь бездомных. Но, к сожалению, для их воплощения в жизнь некоммерческой организации пока не хватает средств.

"Просим всех неравнодушных людей откликнуться и помочь нам", призывает Андрей Якунин.