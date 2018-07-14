Александр Моор вручил многодетной семье в Абатском районе ключи от нового дома

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Многодетная семья Никифировых в Абатском районе сегодня обрела новый дом. Ключи торжественно вручил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В семье Владимира и Надежды Никифоровых воспитываются семеро детей в возрасте от 9 месяцев до 16 лет. По мнению односельчан, это дружная, настоящая, хорошая интеллигентная семья, которой непременно нужно помочь, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

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В Тюменской области реализуется уникальный региональный проект "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", который стартовал в июне 2015 года по инициативе Владимира Якушева. Дома для семей с пятью и более детьми строятся только на личные средства единороссов и всех тех, кто присоединился к проекту, без привлечения бюджетных средств.

"Каждая семья, особенно многодетная, мечтает о своем большом доме, чтобы всем хватало места. Я как многодетный папа знаю, что это все очень здорово, что в семье царит мир понимание, уважение и любовь. Только дети дают настоящий смысл жизни, дарят нам всем тепло и доброту. Здорово, что такая программа существует. Я думаю, что счастье, детский смех в этом доме поселятся надолго", - сказал Александр Моор.

Глава района Игорь Васильев присоединился к поздравлениям и пожелал многодетной семье много счастья. В завершении Александр Моор своими руками посадил яблоньку в саду семьи.

Площадь построенного дома – 163 квадратных метра, на первом этаже расположены просторная гостиная, кухня, спальня для родителей, санузел. Второй этаж целиком отдадут под детские. Как признался Владимир Никифоров, ребятишки с нетерпением ждали новоселья.