"Лето в Тобольском кремле" - зрители от души подпевали оперным певцам

В Тобольске 14 июля прошел Х фестиваль искусств "Лето в Тобольском кремле". Полюбившиеся многим событие вновь собрало у Красной площади истинных ценителей классической музыки.

На музыкальный фестиваль в Тобольск традиционно ссъезжаются гости из разных регионов страны. Среди зрителей много тюменцев, жителей Югры и Ямала, Омской, Курганской, Свердловской и других областей. В "зале", рассчитанном более чем на три тысячи зрителей, практически не оказалось свободных мест. Среди почетных гостей сегодня была и Великая княгиня Мария Владимировна Романова.

Фестиваль проводится в Тобольске с 2006 года и каждый раз удивляет зрителя новым сценарием, необычной интерпритацией как знакомых, любимых, так и редко исполняемых произведений.

В юбилейный год организаторы совместно с Московским театром "Геликон-оперой", тюменскими хоровой капеллой и филармоническим оркестром подарили жителям и гостям Тобольска яркий музыкальный спектакль - "Калинка опера".

Всем известные народные песни, романсы в оперном исполнении публика приняла на ура, и заключительные "Подмосковные вечера", "Катюшу" и "Калинку" пели вместе с артистами, некоторые танцевали.