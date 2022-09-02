Тобольский музей-заповедник за лето принял около 360 тысяч посетителей

11:04 02 сентября 2022
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Тобольский музей-заповедник за лето-2022 принял около 360 тысяч гостей из России и зарубежья.

В музеях первой сибирской столицы посетители всех возрастов могли познакомиться с постоянными и временными экспозициями и выставочными проектами, стать участниками 29 различных экскурсий и 39 мастер-классов, занятий, квестов, тематических мероприятий и программ.

Теги: музеи , Тобольский кремль , туризм
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