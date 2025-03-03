Мостуризм и Агентство туризма Тюменской области укрепляют сотрудничество

Агентство туризма и продвижения Тюменской области в рамках сотрудничества с Мостуризмом реализует много мероприятий, у партнеров очень большие планы на 2025 год, сообщил директор агентства Дмитрий Пухов.

В течение года в Тюменской области ждут несколько визитов сотрудников туристско-информационного центра Москвы с информационными киосками. Первый состоялся 1 и 2 марта - гости в Ялуторовске знакомили всех желающих с турпотенциалом Москвы. "Мы предполагаем, что в течение года туристско-информационный центр Москвы будут посещать наш регион не раз. Впереди несколько крупнейших событийных мероприятий, поэтому я уверен, что коллеги из Мостуризма по логике прошлого года также примут участие в них. Это и традиционный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", это и активности, приуроченные к нефтегазовому форуму, который проходит в сентябре. Ну и традиционно, я думаю, перед Новым годом свои новогодние продукты наши дорогие партнёры из Москвы также приедут представлять", - считает Дмитрий Пухов.

В течение этого года также ожидается бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область. "Предварительно мы её ждём летом, где-то в рамках в том числе "Лета в Тобольском кремле. Это когда крупнейшие представители туриндустрии Москвы приезжают к нам, делятся опытом, презентуют свои турпродукты и выстраивают с нашей туроператорским сообществом очень плотные связи для взаимного обмена туристическими потоками",- рассказал Пухов.

Кроме того, на протяжении двух лет Тюменская область реализует интересные проекты в сфере развития гастрономического туризма. В 2023 году эксперты из Москвы приезжали к тюменским рестораторам, в 2024 году наши рестораторы и шеф-повара стажировались в топовых московских ресторанов. "Сейчас мы находимся в формировании следующего витка такой активности. Поэтому я думаю, что и в сфере гастрономического туризма в этом году совместные продукты новые тоже появятся", - поделился планами директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.