В Тобольском кремле откроют выставку о религиозном искусстве эпохи Петра I

Новый выставочный проект "Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I" откроется во Дворце Наместника, вниманию гостей предстанут уникальные предметы русского церковного искусства последней четверти XVII – первой трети XVIII вв. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва).

Среди экспонатов – икона 1705 года "Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский" выдающегося царского иконописца Оружейной палаты Кирилла Иванова Уланова, иконы "Апостолы Петр и Павел" и "Святой Иоанн Предтеча и преподобный Алексий, человек Божий" живописца Карпа Золотарева. Также будут представлены новаторские для того времени иконы, созданные в технике масляной живописи по европейскому образцу Карпом Золотаревым и художниками его круга.

Отдельный раздел будет посвящен провинциальной церковной живописи Петровской эпохи. В ряде иконописных центров России в конце XVII – первой половине XVIII веков многие художники сознательно придерживались сложившихся веками традиций; восприятие новых столичных тенденций происходило здесь весьма избирательно и зачастую со значительным запозданием.

В экспозицию также войдут фрагменты стенописного иконостаса не сохранившейся до нашего времени Благовещенской церкви в Юрьевце-Повольском, выполненного ведущими ярославскими художниками в первой трети XVIII века.

Проект реализуется за счет средств федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".