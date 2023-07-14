"Лето в Тобольском кремле" закроется 15 июля выступлением Агутина с оркестром

В субботу в Тобольске выступят певец, композитор, заслуженный артист России Леонид Агутин и группа "Эсперанто" в сопровождении Тюменского филармонического оркестра.

Впервые в истории фестиваля состоится концерт, сочетающий классику и популярную музыку. Хиты Леонида Агутина прозвучат в новой, оркестровой аранжировке. Оркестровые партитуры специально для концерта написал главный дирижер ТФО Юрий Медяник.

Для Леонида Агутина это первый опыт выступления в сопровождении филармонического оркестра. 29 июля тюменский оркестр будет выступать на юбилейном концерте Леонида Агутина в Москве. По итогам творческого сотрудничества выйдет совместный альбом музыкантов.

В 2023 году "Лето в Тобольском кремле" проходит в 14 раз. Фестиваль известен далеко за пределами региона. В 2022 году он вошел в ТОП-3 Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" и включен в Национальный календарь событий.

В этом году в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле" уже состоялось пять концертов, которые посмотрели более четырех тысяч человек. Для тоболяков и гостей города выступили ансамбль народного танца "Зори Тюмени", вокал-группа "Санрайз", оркестр "Камерата Сибири" и хоровая капелла Тюменской филармонии.

8 июля состоялся концерт одного из самых известных в мире саксофонистов Игоря Бутмана и Тюменского филармонического оркестра под управлением главного дирижера и худрука Юрия Медяника. Концерт транслировался в виртуальных залах региона и в сообществе Тюменской филармонии в соцсетях, онлайн его посмотрели более 17 тысяч раз.