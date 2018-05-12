Тюменские рукодельники могут помочь сиротам

Тюменцы, увлекающиеся рукоделием, могут принять участие в благотворительной ярмарке, призванной помочь детям-сиротам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительную ярмарку 20 мая намеревается провести областная организация "Тепло души — детям сиротам". Как сообщили "Вслух.ру" организаторы, для нее требуются любые рукоделия. Часть вырученных денежных средств будет потрачена на организацию досуга детей-сирот, часть – на оплату коммунальных услуг помещения, в котором располагается склад помощи семьям в трудной жизненной ситуации.

На данный момент для ярмарки уже собраны керамические изделия, валяльные сувениры, мыло ручной работы и вышивка. Но этого мало, отмечают организаторы.

Присоединиться к ярмарке рукодельницы могут связавшись по телефону с координатором общественной организации – 89323274025 (Анна).