В Ялуторовском районе прошел фестиваль воздушных змеев

Жители Ялуторовского района приняли участие в конкурсе-фестивале воздушных змеев, посвященном 95-летию муниципалитета. Ветреная погода, которая стала досадной помехой для остальных мероприятий 9 мая, для фестиваля воздушных змеев "Выше радуги" оказалась в самый раз, пишет "Тюменская область сегодня".

К оформлению своих змеев многие команды подошли творчески. У кого-то это были цифры "9" и "5", намекающие на юбилей Ялуторовского района, ленты цветов российского флага, а вот семья Гусевых (команда "Ветер перемен") подняла в воздух настоящую карту района: своего змея они украсили фотографиями с видами сельских поселений, а на ленты, которые в изобилии свисали с крыльев змея, нанесли их названия.



Помимо красоты полёта и оформления "птицы", строгое жюри оценивало сплоченность и самопрезентацию каждой из восьми команд-участниц конкурса. Поэтому семьи танцевали, читали стихи, наряжались в народные костюмы и даже проводили тренинг на достижение гармонии среди зрителей.



И вот пришло время подводить итоги. Как пояснил один из членов жюри, директор спортивной школы Ялуторовского района Михаил Владимирович Бахтин, выбрать лучшую команду оказалось не так –то просто, поэтому совещаться пришлось достаточно долго. Но всё же победитель был определён – больше всех баллов по всем параметрам набрала семья Гусевых.