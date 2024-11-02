В ялуторовском селе открыли центр военно-патриотического воспитания

В селе Аслана Ялуторовского района открыли центр военно-патриотического воспитания, он будет работать в средней школе, где ежегодно проводится районная военно-патриотическая игра "Победа".

Центр оборудован современной полосой препятствий, новым оборудованием, которое позволит получить учащимся навыки стрельбы, управления БПЛА, ведения тактического боя, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Серьезный повод, которым мы праву можем гордиться. Таких сел, как Аслана, в Тюменской области много, но при этом вы всегда на слуху и на виду как активные участники и победители олимпиад, в "Движении Первых", в спорте и допризывной подготовке. У вас, ребята, большое хорошее будущее, с вами рядом замечательные наставники и родители", - сазал на открытии центра заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Глава района Андрей Гильгенберг выразил уверенность, что открытие центра будет способствовать слаженности и дружбе между разными поколениями, станет новой ступенью развития военно-патриотического движения.