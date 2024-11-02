Новую спортплощадку сделали для жителей Ялуторовского района

В селе Зиново создали спортплощадку - комбинированный комплекс площадью 375 кв. метров находится рядом с местным Домом культуры.

На торжественной церемонии присутствовали директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, глава муниципалитета Андрей Гильгенберг, глава Зиновского сельского поселения Юрий Мартынюк.

На площадке размещены разноуровневые турники для воркаута, специальные скамейки для выполнения упражнений на пресс, три уличных тренажёра на разные группы мышц. На детской площадке – качели, карусели и горки.

- С каждым годом активно развивается спортивная инфраструктура в нашем регионе. Если в 2000 году у нас было 1800 спортивных объектов, то сегодня эта цифра составляет 4386. Я благодарю глав муниципальных образований за их поддержку и вклад в развитие отрасли, а жителей - за стремление к активному и спортивному стилю жизни. Об этом говорят успехи представителей района на соревнованиях и спартакиадах различного уровня. Уверен, что новая площадка позволит сделать жизнь наших земляков еще спортивнее, насыщеннее и интереснее, - отметил Евгений Хромин.

Евгений Владимирович также посетил местную спортивную школу, побывал в деревне Яр на универсальной футбольной площадке, которая была введена в эксплуатацию в этом году за счет местного бюджета. Директор департамента пообщался с юными игроками, подарил им новый футбольный мяч и пригласил посетить игры тюменских профессиональных команд по футболу и мини-футболу.

Стоит отметить, что в июле этого года в селе Беркут уже появилась подобная площадка. А 5 ноября состоится торжественное открытие комбинированного комплекса в селе Хохлово. Все три объекта возведены благодаря гранту губернатора Тюменской области.