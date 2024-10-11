Ялутовская семья Мамкиных участвует во всех конкурсах в честь Года семьи

В честь Года семьи в Ялуторовском районе провели фестиваль ГТО среди местных команд, и дружная семья Мамкиных поднялась на вторую ступень пьедестала почета, а главу семейства Дениса отметили как самого результативного участника среди отцов.

И вполне справедливо. Денис успевает в жизни многое: помогает людям как сотрудник МЧС, заботится о своей семье и является спортивным примером для жены Рузальи и двух замечательных дочек.

В числе семейных хобби у молодой пары — "тихая охота", они очень любят собирать грибы и ягоды, а также ежедневные прогулки на велосипедах и занятия спортом. Денис обожает играть в бильярд и делать утреннюю зарядку, его жена в свободное время ходит на тренировки по волейболу, баскетболу и футболу.

В Год семьи Мамкины решили участвовать во всех семейных стартах и конкурсах и не пропускать ни один праздник в своем селе.

- Дочек мы также стараемся вовлекать в занятия физической культурой и спортом. Вместе ездим на спортивные мероприятия. Старшая дочка полюбила легкую атлетику, тренируется, чтобы выполнить нормативы ГТО. В ближайшее время планируем записать Аделину в спортивную секцию по самбо, которая недавно открылась у нас в селе, - делится Рузалья.

А младшенькая тем временем начала проявлять интерес к гиревому спорту. Все потому, что у Рузальи есть племянницы-спортсменки, именно их результатами и вдохновилась малышка Эвелина. Еще бы, ведь у ее двоюродных сестренок уже внушительная копилка медалей, кубков и знаков ГТО.

Денис и Рузалья знают, что, воспитывая своих дочерей в спортивной и дружной атмосфере, закладывают прочный фундамент для их будущих успехов. Они уверены, что впереди у них множество ярких стартов и громких побед.