Тюменцы дружно праздновали День Победы во Дворце "Пионер"

Праздничная программа "Мы – правнуки Победы!", посвященная 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" 9 мая. Сотни гостей встречали теплыми поздравлениями и солдатской кашей.

Провести праздничный день в стенах Дворца "Пионер" могли все желающие: дети, молодежь, семьи, ветераны. Каждый мог найти занятие по душе: в рамках программы параллельно работало несколько тематических площадок.

В холле дворца работала караоке-площадка, гости с большим удовольствием исполняли военные и патриотические песни.

"Эти песни поднимают настроение и боевой дух. Думаю, что для советских солдат, защитников нашей Родины, они имели большое значение – помогали настроиться на бой, не сдаваться, верить в победу", - отметила ученица школы №65 города Тюмени Софья Галдаева.

Для удобства посетителей в колонном зале была организована онлайн-трансляция парада, следить за которой можно было, расположившись на удобных диванах. Дети тем временем участвовали в творческих мастер-классах.

"Наши юные гости могли раскрасить картинки на военную тему и научиться искусству оригами. Все желающие выражали свою благодарность и почтение ветеранам, приняв участие в акции "Письма Победы", - рассказала ученица тюменской школы №32 и школы вожатых в ДТиС "Пионер" Екатерина Овчинникова. Девочка призналась, что для нее 9 мая – особый праздник, свое "Письмо Победы" она посвятила прадедушке, а также смастерила поздравительные открытки для других ветеранов.

Большой интерес у детей и родителей вызвал мастер-класс по сборке и разборке оружия от регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Полный зал зрителей собрал концерт "Мы – правнуки Победы!". На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы "Пионера". Патриотическое настроение, трогательные песни и сценические номера сплотили всех присутствующих. Зрители не скупились на овации для юных артистов.

Насыщенный день выдался для активистов Тюменского регионального отделения Российского движения школьников, площадкой для реализации деятельности которого вступает Дворец "Пионер". У ребят празднование Дня Победы началось в 4 часа утра. Около 30 ребят собрались на набережной Туры, чтобы по доброй традиции встретить рассвет Победы, а затем возложить цветы к Вечному огню возле музея "Городская дума".

"Затем ребята исполняли "Песни Победы" в Центре туризма и краеведения, а потом 128 активистов нашего движения прошли в Параде Победы. Некоторым удалось посмотреть шествие с трибун вместе с ветеранами. День интересный, насыщенный, весь город охвачен праздничным настроением. И с погодой повезло: все ожидали дождя с утра, а нас порадовало солнце!", - добавила председатель регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ахлюстина.