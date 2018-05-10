Тюменке, солгавшей об изнасиловании, грозит уголовная ответственность

17:35 10 мая 2018
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В Тюмени в уголовное разбирательство перерос ложный донос от 47-летней местной жительницы.

Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее изнасиловали. Женщина сообщила, что это совершил молодой человек, с которым она познакомилась в одном из мессенджеров.

Как сообщается в СУ СК по Тюменской области, в результате доследственной проверки было установлено, что эти сведения не соответствуют действительности. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Теги: изнасилование , ложный донос
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