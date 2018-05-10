В музейном комплексе Словцова откроется выставка "Nature: pain & hope"

Открытие итоговой выставки "Nature: pain & hope" и церемония награждения участников международного фотоконкурса World Eco Photo 2018 пройдет в музейном комплексе имени Словцова завтра, 11 мая. Начало в 14 часов.

Международный фотоконкурс World Eco Photo 2018 основан в России АНО "Тюменский дом фотографии", имеет патронаж FIAP, признание PSA (подразделения "Nature" и "Photo Travel", "Photojournalism") и проходит при поддержке Русского географического общества (ТОО РГО) и Союза фотохудожников России. Общая тема этого года "Nature: pain &hope" ("Природа: боль и надежда").

За призы боролись более тысячи участников из тридцати стран мира. Среди победителей есть тюменские фотографы.

Как сообщили в пресс-службе музейного комплекса имени Словцова, кроме итоговой выставки фотоконкурса в экспозиции представлены: персональная выставка Александра Романова "На краю Земли, Арктический Ямал", персональная выставка Валерия Дыбы "Песни ветра. Экспедиция в Гоби. Монголия", избранные работы уникального проекта "Первозданная Россия. Редкие животные, пейзажи России".

Выставка будет открыта для посещения до 1 июля 2018 года.