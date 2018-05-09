На региональных слушаниях в Тюмени обсудят социальные инновации

III региональные слушания на тему "Социальное проектирование как эффективный инструмент инновационного развития системы социального обслуживания населения Тюменской области" пройдут в 2018 году в Тюмени. Организатором выступит "Областной геронтологический центр" при участии департамента социального развития и Ассоциации организаций социального обслуживания населения региона.

Как сообщили в департаменте, в конце апреля прошел практический семинар, на котором участники слушаний получили теоретические основы работы с проектами. В мае стартует второй этап, который предусматривает передачу заявок и материалов по разработанным социальным проектам для проведения экспертной оценки. До 31 июля для разработчиков будут проводить индивидуальные очные и заочные консультации по вопросам написания социальных проектов.

Слушания продлятся до декабря 2018 года. У каждого участника будет возможность познакомиться с достижениями коллег и показать результаты своей работы. Лучший опыт тюменских специалистов войдет в итоговый сборник слушаний.