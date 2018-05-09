Участники тюменского проекта "Шанс" выбрали наставников

Первый тренинг на сближение прошел в рамках тюменского проекта наставничества "Шанс" 6 мая. Подростки, участвующие в проекте, смогли выбрать себе старших товарищей, которые будут оказывать им поддержку.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", в первом тренинге приняла участие лишь четвертая часть заявившихся в проект тюменцев. Подобные встречи состоятся также 12, 19 и 20 мая.

"Это было одним из самых не простых объединений в нашем проекте и самых осознанных среди ребят, – отмечает руководитель проекта "Шанс" Любовь Бровко. – Думаю, это связанно с возрастом – на встречу пришли в основном дети 14-16 лет, которых заинтересовали не просто личности, но и профессии наставников и тот факт, смогут ли они познакомиться с местом их работы"

Напомним, что в апреле более сотни наставников, среди которых воспитатели, спортивные тренеры, маркетологи, художники, социальные предприниматели, фотографы, журналисты, врачи, юристы и даже геологи прошли курсовое обучение у психологов. Теперь главная задача взрослых -- поддержать подростков, которые их выберут, помочь им определиться в интересах, найти свой путь развития.

Организаторы подготовили для подростков много интересных занятий. Уже в мае ребята вместе с наставниками отправятся в батутный центр и на спортивные тренировки, посетят керамическую мастерскую, пройдут квест на английском языке, освоят создание видеоблогов, современные настольные игры.

В минувшие выходные "Шанс" впервые стартовал и в городе Ялуторовске.

Набор подростков для участия в проекте продолжается. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-932-326-12-13 или в группе проекта "Шанс" ВКонтакте: https://vk.com/id23390120.