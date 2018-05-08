В День Победы в Тюмени пройдут концерты и конкурсы

Праздничную программу в честь Дня Победы готовит центр культуры и творчества "Тюмень" для горожан. 9 мая с 12 до 17 часов будут работать две площадки — на Цветном бульваре и на площади у Технопарка. Тюменцев ждут увлекательные развлечения, розыгрыш призов и концерт лучших творческих коллективов.

Для тех, кто знаком с хореографическим творчеством, во время праздника будет работать площадка "Вальс Победы". Партнер мероприятия, танцевальный клуб "GallaDance", проведет уроки танца для всех желающих. В программе медленный вальс, кадриль, фокстрот, танго, ча-ча-ча и другие жанры.

Любители настольных игр смогут принять участие в огромной игре, по которой можно будет передвигаться от одного города-героя к другому, бросив кубик. Участники пройдут от Новороссийска до Москвы. Партнером интерактивной площадки выступает торговая компания "Spring".

В шатре, который расположится на Цветном бульваре, будет организована фотозона "Фронтовая завалинка". Гостей не только сфотографируют, но и угостят вкусным чаем "Tess", а все желающие расскажут стихи о войне и отрывки из известных произведений.

Желающие поздравить своих близких и жителей города с праздником смогут записать видеопоздравление, которое будет транслироваться каждый час на большом экране на Центральной площади. Видео, которое не выйдет на большом экране, разместят на канале ютуб и в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Официальные мероприятия "Тюмень" — https://vk.com/tyumenckit.

Любители головоломок поучаствуют в игре "Школа разведчика". Гигантские головоломки попробуют разгадать и взрослые, и дети. Партнер площадки — сеть пиццерий "Папа Джонс". Кроме того, во время праздника можно будет раскрасить гигантскую раскраску, для всех желающих приготовили полотна размером три на два метра и фломастеры.

Завод "Полимер Пласт" специально для празднования Дня Победы подготовил большие буквы из пенопласта. Они расположатся на Цветном бульваре, а горожане смогут сами изготовить цветы из предоставленных материалов и украсить слово "Победа".

Лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы подготовили в честь праздника новую программу, а в 16 часов состоится флешмоб "Майский вальс". Под звуки духового оркестра все желающие смогут закружиться в вальсе.

Сюрпризом для участников праздника станет розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Все, кто примет участие в работе интерактивных площадок, получат жетоны, которые можно будет обменять на купоны для участия в розыгрыше. Завершится празднование Дня Победы шикарным салютом, который состоится на набережной в 23 часа.