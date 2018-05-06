Чернобурые лисы на тюменской ферме дали потомство

Пара годовалых чернобурых лис Фокс и Кори, обитающие на страусиной ферме в селе Чикча под Тюменью, обзавелись потомством. У них родились девять первенцев, что является рекордным для лис.

Как рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко, среди лисят шесть мальчиков и три девочки. "Это рекорд: обычно лисы приносят потомство до пяти детенышей", - отметила она.

Когда лисятам исполнится месяц, их отправят в новое место проживания – например, в мини-зоопарки Челябинска, Кургана, контактные зоопарки Тюменской области, от которых уже поступили заявки на лисят, пишет "Вслух.ру".

Лис Фокс попал на ферму из тюменского зоопарка. Его воспитала кошка, поэтому лис считает себя котом. Три месяца назад появилась Кори. В зоопарке она ломала клетки с птичками и хомяками, поэтому ее также решили передать страусиной ферме.

Наталья Демченко также сообщила, что на ферме в инкубатор уже положили первую кладку яиц африканских страусов. Из-за холодной весны потомство выведется не раньше середины июня. Кроме того, с начала года на ферме стали родителями также австралийские страусы эму, пони, козы, павлины, фазаны, перепела, гуси, утки, индюки, декоративные курочки.

