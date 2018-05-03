Бывшего преподавателя ТИУ оштрафовали на 2,1 млн рублей за взятки

В Тюмени суд вынес приговор бывшему преподавателю Тюменского индустриального университета, признанному виновным в получении взяток от трех десятков студентов.

По версии следствия, в январе 2018 года ассистент кафедры транспорта углеводородных ресурсов предложил старостам трех групп заочного отделения получить положительные оценки за курсовые по его дисциплине, купив работы у предпринимателя, занимающегося оказанием полиграфических услуг. У предпринимателя студенты узнали, что каждая курсовая будет стоить 6 тысяч рублей, а напишет их сам преподаватель. При заказе десяти работ для старосты курсовая делалась бесплатно.

Старосты рассказали о предложении одногруппникам, при этом подняли ценник до 6,5 тысяч рублей, чтобы потом забрать разницу себе. В общей сложности с 33 студентов они собрали 214 тысяч рублей. 165 тысяч рублей достались преподавателю, около 33 тысяч рублей — предпринимателю за распечатку курсовых работ, около 16 тысяч присвоили старосты.

Преподаватель признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 2,1 млн рублей в доход государства и конфисковал сумму взятки.

Как сообщает областная прокуратура, уголовные дела в отношении 13 студентов, давших взятки, и 3 старост, выступавших посредниками, также направлены в суд. Следственные органы намерены привлечь к ответственности и остальных студентов, замешанных в этой истории.