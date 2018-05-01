К тюменскому проекту "Шанс" присоединились сто наставников

Сто активных тюменцев, представителей разных сфер деятельности, присоединились к тюменскому проекту "Шанс" в качестве наставников для подростков, которые нуждаются в помощи и поддержке взрослых или имеют трудности в общении со сверстниками.

Как сообщает "Комсомольская правда – Тюмень", в течение следующего месяца в рамках проекта "Шанс" пройдут первые встречи наставников с подростками. 6, 12, 19 и 20 мая 100 наставников познакомятся с ребятами, которые нуждаются в помощи и поддержке взрослых или имеют трудности в общении со сверстниками.

Знакомство детей с наставниками — важнейший этап социального проекта "Шанс". Первая встреча покажет участникам-школьникам, что наставник поддержит их новые умения и начинания. Поэтому ребенку необходимо понять, в какой сфере он хочет развиваться. Участники проекта выполнят серию упражнений на знакомство, где расскажут о себе, своих увлечениях и навыках. Также их ждут задания на командообразование, где люди должны договориться без слов. С помощью смешанных видов упражнений участники станут ближе друг к другу, что поможет убрать стеснение от первой встречи.

"Важно, чтобы на первой встрече ребята смогли раскрыться и нашли именно того человека, который станет другом и придет на помощь. Для того, чтобы образовались пары "наставник-ребенок", мы подготовили для участников разнообразные упражнения, которые помогут выстроить доверительный диалог", — пояснила Мария Штыкова, руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория".

В этом году к команде наставников присоединились 100 активных тюменцев — представители разных сфер деятельности: политики и спортсмены, маркетологи и психологи, тренеры и руководители молодежных сообществ, художники и журналисты, врачи и геологи. После знакомства пару "наставник-ребенок" ждет продуктивная работа: каждый месяц они будут посещать совместные творческие и прикладные мастер-классы, психологические тренинги или спортивные занятия. Кроме того, наставник составит индивидуальный план мероприятий, где покажет подростку варианты интересного и полезного досуга.