Тюменские студенты проходят практику на рыбном заводе

08:23 02 мая 2018
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s15.stc.all.kpcdn.net
| Фото: s15.stc.all.kpcdn.net

Студенты  Государственного аграрного университета Северного Зауралья проходят практику на мини-заводе по воспроизводству осетровых и сиговых видов рыб, который входит в ассоциацию производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот".

Как рассказал президент ассоциации "Оцелот" Руслан Цицкиев, благодаря этому студенты не просто изучают теорию выращивания рыбы, но и отрабатывают методики кормления, содержания  стерляжьего стада, учатся определять возраст рыбы и т.д.

"Особое внимание студентов обращаем на химический состав воды, которую регулярно отправляем на анализ в лабораторию аграрного университета. Это прикладная наука, предметом которой является содержание осетровых в системе замкнутого водоснабжения. Это направление будущего", - отметил Руслан Цицкиев.

Отметим, самых талантливых студентов ГАУСЗ по направлению "Водные ресурсы и аквакультура" пригласили на работу на предприятия ассоциации, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. 

Теги: образование , обучение , Оцелот , производство , рыборазведение , студенты
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