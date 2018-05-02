Тюменские студенты проходят практику на рыбном заводе

Студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья проходят практику на мини-заводе по воспроизводству осетровых и сиговых видов рыб, который входит в ассоциацию производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот".

Как рассказал президент ассоциации "Оцелот" Руслан Цицкиев, благодаря этому студенты не просто изучают теорию выращивания рыбы, но и отрабатывают методики кормления, содержания стерляжьего стада, учатся определять возраст рыбы и т.д.

"Особое внимание студентов обращаем на химический состав воды, которую регулярно отправляем на анализ в лабораторию аграрного университета. Это прикладная наука, предметом которой является содержание осетровых в системе замкнутого водоснабжения. Это направление будущего", - отметил Руслан Цицкиев.

Отметим, самых талантливых студентов ГАУСЗ по направлению "Водные ресурсы и аквакультура" пригласили на работу на предприятия ассоциации, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

