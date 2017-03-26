В Тюмени реализуют новый проект по выращиванию рыбы

Новый мини-завод по выращиванию рыбы полного цикла появится в Тюмени. Задачей проекта станет зарыбление местных рек.
Как рассказал инициатор проекта, руководитель ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев, в настоящее время проводится, в основном, воспроизводство северных водоемов, куда запускаются сиговые рыбы. В реки на юге области они не попадают. "Оцелотовцы" решили исправить эту ситуацию, наполнять их, в том числе, и осетровыми. Кроме того, часть рыбы будут оставлять на доращивание, а затем, с помощью предприятия "Эра-98", доводить до торговых сетей.
Кроме того, новое предприятие будут использовать в качестве площадки для практики студентов аграрного университета по направлению "Водные ресурсы и аквакультура". По словам ректора вуза Елены Бойко, в перспективе на базе завода может появиться лаборатория.
Пилотный проект также подразумевает выращивание и тепловодных видов рыб, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
"Научная лаборатория позволит проводить здесь дипломные, аспирантские, магистерские работы. Расширятся возможности и для международного сотрудничества. У нас отличные связи с южночешским университетом и уже сейчас есть коллеги из-за рубежа, которые с удовольствием приедут в Тюмень проводить экспериментальные работы", - добавила завсектором осетроводства Госрыбцентра Марина Корентович.
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