В Уватском районе строят прудовый комплекс для выращивания рыбы

Фото - https://www.uvatregion.ru/livestream/

Прудовый комплекс для выращивания сиговых и осетровых рыб на прибрежной зоне рыбоводного участка Ванихин сор создает Уватский центр аквакультуры, в нем можно будет использовать систему аэрации и вести подкормку, что позволит выращивать рыбу независимо от засухи и маловодья, сообщается на сайте администации Уватского района.

Отмечается, что это первый в Тюменской области проект по обустройству прудового комплекса, котрый реализует частный бизнес.

"Из-за недостатка воды в водоемах и минимального заполнения соровых систем, снижаются выпускаемые объемы, так-как рыба не вырастает до нужных размеров и происходит частичная гибель. Возведение вспомогательных объектов аквакультуры поможет этого избежать. В последствии подрощенную рыбу будем выпускать в реку Иртыш", - пояснил главный рыбовод ООО "МБМ" Александр Зубков.

Участки предприятию предоставлены в аренду для реализации инвестпроекта по созданию воспроизводства ценных водных биологических ресурсов. Сейчас на них ведутся земельно-планировочные работы.