Уватские специалисты планируют ускорить восстановление популяции ценных пород рыб

В Уватском центре аквакультуры восстанавливают популяцию ценных пород рыб. Миллионы икринок сиговых рыб поместили на инкубацию, из них вырастят молодь и выпустят в реку Иртыш.

Как рассказал начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов, собрали и заложили на инкубацию икру речной формы пеляди, чира, небольшое количество муксуна.

Центр аквакультуры приобрел в бассейновый цех более 30 особей сибирского осетра обской популяции. Этот вид занесен в Красную книгу и много лет запрещен к вылову. Появление в Уватском районе маточного стада сибирского осетра дает возможность кратно увеличить объем выпуска молоди и ускорить сроки восстановления естественной популяции.

В ноябре специалисты Нижнеобского управления Росрыболовства и Госрыбцентра оценили стадо осетровых видов рыб на предприятии "МБМ". В маточном стаде отобрали рыб, которые смогут дать 400 тыс. молоди осетра в 2022 году.

"Предприятие в Уватском районе работает более пяти лет, участвует в государственных программах по компенсации ущерба, наносимого водным биоресурсам. Работа включает в себя комплекс сложных и высокотехнологичных мероприятий. Началом этого процесса является сбор икры, оплодотворение и инкубация. От организованности коллектива и слаженности действий зависит объем и качество заготовленной икры", – отметил Александр Белов.

На предприятии также разрабатывают и ведут работы по утверждению программы восстановления Иртышской популяции нельмы. Первый положительный опыт воспроизводства и подращивания этой ценной рыбы получен на водоемах Уватского района летом 2021 года, пишет ИА "Тюменская линия".