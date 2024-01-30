В Тюменской области за год вырастили более 3,2 тысячи тонн рыбы

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Более 3200 тонн рыбы вырастили рыбоводы Тюменской области за 2023 год, в рыбохозяйственном обороте участвовало 177 рыбоводных участка общей площадью 56,6 тыс. га, что больше, чем в 2022 году на 100 га, сообщает департамет АПК ТО.

Товарным рыбоводством на территории региона заняты 73 хозяйства, также действуют четыре хозяйства индустриального типа. 10 действующих предприятий ведут переработку рыбы.

В регионе выращивают карпа, пелядь и гибриды сиговых (пелнел, пелмук, пелчир), клариевого сома, радужную форель, осетра, стерлядь, бестера (гибрид белуги и стерляди), щуку и судака.

Для рационального использования рыбных запасов тюменские хозяйства ведут постоянную работу, в том числе по зарыблению водоемов молодью ценных видов рыб. В 2023 году в водоемы нашего региона было выпущено более 52 млн штук молоди различной рыбы.

Также ведутся работы по улучшению естественных условий размножения и жизни рыб, повышение продуктивности водоемов рыбоводной мелиорацией и другими искусственными средствами.