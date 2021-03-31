На Ямале восполнят популяцию муксуна

На Собский рыбоводный завод для дальнейшего выращивания доставили партию икры муксуна из Ленинградской области, где содержится маточное стадо муксуна Обской популяции.
Рыбопосадочный материал в количестве около 18 миллионов штук размещается на инкубацию в аппараты Вейса. После этого жизнеспособность будущих мальков будут поддерживать рыбоводы завода.
"Учитывая средний процент выживаемости посадочного материала на этапе выращивания, мы рассчитываем, что более 17 миллионов икринок превратятся в здорового малька и будут выпущены в реку", — рассказал главный рыбовод Собского рыбоводного завода Сергей Глухов.
Около 20 дней пройдет до завершения выклева, после чего подращивание мальков планируется осуществлять в собственных бассейнах предприятия и садках. В естественную среду молодь муксуна из этой партии будет выпущена летом, после достижения каждого экземпляра навески не менее 1,5 грамм.
Восполнять ценные породы ямальской белорыбицы начали в 2016 году. За это время в реки автономного округа было выпущено порядка 100 млн штук мальков.
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