На Ямале восполнят популяцию муксуна

Фото: пресс-служба губернатор ЯНАО

На Собский рыбоводный завод для дальнейшего выращивания доставили партию икры муксуна из Ленинградской области, где содержится маточное стадо муксуна Обской популяции.

Рыбопосадочный материал в количестве около 18 миллионов штук размещается на инкубацию в аппараты Вейса. После этого жизнеспособность будущих мальков будут поддерживать рыбоводы завода.

"Учитывая средний процент выживаемости посадочного материала на этапе выращивания, мы рассчитываем, что более 17 миллионов икринок превратятся в здорового малька и будут выпущены в реку", — рассказал главный рыбовод Собского рыбоводного завода Сергей Глухов.

Около 20 дней пройдет до завершения выклева, после чего подращивание мальков планируется осуществлять в собственных бассейнах предприятия и садках. В естественную среду молодь муксуна из этой партии будет выпущена летом, после достижения каждого экземпляра навески не менее 1,5 грамм.

Восполнять ценные породы ямальской белорыбицы начали в 2016 году. За это время в реки автономного округа было выпущено порядка 100 млн штук мальков.