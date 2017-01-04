Тюменское предприятие начнет разводить стерлядь

В Тюменской области будет создано уникальное рыбоводное предприятие по разведению стерляди для пополнения естественных популяций Обь-Иртышского бассейна и коммерческого производства. При необходимости оборудование можно перенастроить на производство других осетровых и сиговых видов рыб.

Как сообщили в ассоциации "Оцелот", в первый год прогнозируется выпуск до 2 млн мальков, первую партию маточного стада запустят в рыбоводный комплекс бывшего рыбоперерабатывающего завода ООО "Эра-98" в феврале-марте. К маю планируется получить первую икру. Общая мощность комплекса составит 1,8-2 млн мальков до 1,5г. В первое время продукцию будут выпускать один раз в год, затем предприятие постепенно перейдет на работу трех циклов в год. Для России рыбоводное предприятие с аким техническим вооружением и производительностью можно назвать уникальным.

Отметим, комплекс будет создан в содружестве с проектной группой акваинженеров из Германии - компанией "WATER-PROVED Wassermesstechnik & Aquakultur", пишут "Аргумeнты и Фaкты в Западной Сибири".