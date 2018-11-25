На столах тюменцев могут появиться местные форель и муксун

Тюменские рыбоводы провели удачный эксперимент по разведению муксуна и форели. В Сладковском рыбоводческом хозяйстве уюедились, что могут выращивать этот вид рыбы с малька до килограмма и выше.

Как сообщил руководитель ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев, форель выращивали в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке.

"По вкусовым качествам рыба отвечает самым высоким стандартам. Это один из главных итогов деятельности ассоциации в 2018 году", - отметил он.

Также одним из перспективных направлений рыбоводы Сладковского района считают разведение сырка. На данный момент его средний вес приближается к полутора килограммам, он готов для воспроизводства молоди, питается естественными кормами, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"В заморный период насыщаем кислородом, делаем углубления и ямы. Но чтобы получить больший эффект, нужна помощь федеральных властей, то есть создание программы полной мелиорации озер. Процесс заболачивания объективный, но при должном отношении к делу его можно приостановить. В результате один и тот же водоем может дать в несколько раз больше рыбы", - подытожил Руслан Цицкиев.