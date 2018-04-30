Тюменский район готов противостоять лесным пожарам

В Тюменском районе ведется активная подготовка к пожароопасному сезону. Разработаны и утверждены планы пожаротушения, заключен контракт с Тюменской авиабазой на тушение ландшафтных пожаров.

Территория лесничества в районе превышает 150 тыс. га, в зоне риска возникновения природных пожаров находится 27 населенных пунктов в 14 муниципальных образованиях. В зону высокой пожарной опасности попадают 348 домов.

На территории Тюменского лесничества еще осенью прошлого года создано более 1700 км противопожарных минеральных полос. В текущем запланировано оборудовать еще 872 км. Запланирована реконструкция дорог противопожарного значения, произведен отжиг на 500 га.

Кроме того, Тюменский район будет взаимодействовать с диспетчерскими службами Нижнетавдинского и Ялуторовского района: обмениваться информацией о возникающих пожарах, совместными усилиями ликвидировать очаги огня. Такие же переговоры будут проведены со специальными службами областной столицы.

На территории района созданы и функционируют 35 патрульных, 23 патрульно-маневренных, пять маневренных, одна патрульно-контрольная группы из числа представителей надзорных органов МЧС, МВД и лесничества.

Главы муниципальных образований совместно со специалистами АПК провели инструктажи с руководителями сельскохозяйственных организаций, индивидуальными предпринимателями и гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Напомнили о защите сельхозугодий от зарастания сорняками и недопустимости выжигания сухой травы, стерни, других горючих материалов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, сообщает "АиФ в Западной Сибири".