Тюменские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ

Более 120 студентов тюменских вузов выступят в роли общественных наблюдателей во время сдачи ЕГЭ в 2018 году. Чтобы в ответственный день избежать технических сбоев и заминок, регион участвует в федеральных апробациях и проводит областные тренировки.

Как сообщил руководитель регионального Центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунёв, основная задача – сделать процедуру сдачи экзамена прозрачной, честной и объективной, создать равные условия для всех участников экзамена.

"В первую очередь знакомим общественных наблюдателей с порядком проведения итоговой аттестации. Они должны понимать, какие нарушения могут быть со стороны организаторов и участников, с кем и как взаимодействовать в пункте проведения экзамена", - отметил Сергей Лунёв.

Кроме того, общественные наблюдатели проходят специальные тренинги по деловому общению и выходу из конфликтных ситуаций. Их учат работать с участниками ЕГЭ от школьников до руководителей пунктов проведения экзаменов. После тестирования наблюдатели получат официальную аккредитацию и смогут выполнять свои обязанности, пишет "Мегатюмень".

Напомним, ЕГЭ стартуют с 28 мая и продлятся до 2 июля. Экзамены в основном потоке будут сдавать более 9 тыс. жителей Тюменской области.