Тюменцев приглашают отметить майские праздники с советским колоритом

Длительные майские праздники при не самой теплой весне – самое время отвлечься от работы, расслабиться и предаться приятной ностальгии в доброй атмосфере Советского союза. Окунуться во времена СССР, а заодно и в теплую воду тюменцы могут в банно-помывочном комбинате "ИльичЪ" при ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров".



"ИльичЪ" - это комфортабельный трехэтажный дом с обеденной зоной, спальными комнатами, комнатами отдыха, сауной, настольным хоккеем и бильярдом, оформленный в узнаваемом каждому советскому человеку советском стиле. Высокие температуры, настоящие березовые веники, незабываемый запах банного дерева – всё это подарит яркие эмоции и поможет отдохнуть с душой.

Также посетителей комплекса не оставит равнодушными живописный сосновый лес и уникальная коллекция экспонатов советской эпохи, от предметов быта и многочисленных скульптур до уникальных артефактов того времени.

А 1 мая, в День Весны и Труда, в "Доме пионеров" пройдет развлекательная программа. Гостей буде развлекать дуэт "Капучино", пройдет уличная ярмарка, зажжется пионерский костер. Начало в 17:00, вход свободный.

"Дом Пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Более подробную информацию об этой и других услугах комплекса можно найти на сайте http://www.dompionerov.su/ или узнать по телефону 8 (3452) 21-88-99.