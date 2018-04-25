В Тюмени пройдет "Турнир трех наук"

Фото: группа "Турнир Трёх Наук | Урал" / vk.com

Региональный этап федерального проекта "Турнир трех наук" состоится в ТюмГУ с 27 по 29 апреля. Его участниками станут студенты вузов со всего Уральского федерального округа.

В командном состязании они будут решать заранее опубликованные научные задачи, затем презентуют итоги и защитят их в ходе полемики на "научных боях". Для решения предлагаемых на турнире задач им понадобятся познания в области физики, химии и биологии, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

"Особенность турнира и в том, что часть задач предлагают партнеры и спонсоры. Как правило, это инновационные компании региона, заинтересованные в пополнении кадрового состава перспективной молодежью. Такой формат помогает не только сформулировать актуальные для индустрии проблемы, но и оценить уровень подготовки будущих специалистов. И, конечно же, турнир – это возможность познакомиться с единомышленниками со всей страны и обрести полезные контакты", — отмечает руководитель центра поддержки талантливых обучающихся ТюмГУ Алексей Мартынов.

Лучшие команды Уральского федерального округа выступят на федеральном турнире в Воронеже.