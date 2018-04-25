В Тюмени пройдет международный фестиваль-конкурс "Пассионарии культуры"

26–28 апреля Тюменский государственный институт культуры совместно с Академией социокультурных процессов и творческого успеха "АБЕД" и Ассоциацией "Центр культуры и познания" (Франция) проведет V юбилейный Международный фестиваль-конкурс искусств, культуры и творчества "Пассионарии культуры".

В этом году организаторы приглашают проявить свои способности в номинациях: "Вокальное творчество", "Хореографическое творчество", "Визуальное творчество".

Международный статус фестиваля традиционно подтверждает участие в нем представителей разных стран: России, Ганы, Индонезии, Беларуси, Казахстана, Аргентины, Франции и многих других. Оценивать их выступления на конкурсе приглашены известные деятели культуры и творчества России и зарубежных стран.

По словам председателя оргкомитета международного фестиваля-конкурса "Пассионарии культуры" профессора Евгения Акулича, традиционное проведение мероприятия в Тюмени неслучайно, поскольку город является одним из современных, инновационных и культурных центров страны. Так же он заметил, что многие из тех, кто уже принимал участие в фестивале, по-настоящему раскрылись как пассионарные личности и собственными творческими достижениями призывают других заявить о своем таланте на весь мир.

Дата и место проведения:

26 апреля — конкурсный просмотр направления вокальное творчество. Концертный зал ТГИК (ул. Республики, 2), начало в 9.00.

27 апреля — конкурсный просмотр направления хореографическое творчество. Концертный зал ТГИК (ул. Республики 152), начало в в 10.00.

День национальных культур "CultFest", презентация конкурсных работ в номинации "Визуальное творчество". Концертный зал ТГИК (ул. Республики, 2), начало в 17.00.

28 апреля — гала-концерт. Концертный зал ТГИК (ул. Республики, 2), начало в 15.00.

Официальная группа: https://vk.com/passionaries_of_culture