Еще в четырех тюменских торговых центрах нашли нарушения пожарной безопасности

Несколько торговых центров в Тюмени были оштрафованы за несоблюдение требований пожарной безопасности. Это "Кристалл", "Сити Молл", "Малахит" и "Остров".

Так, по заключению сотрудников МЧС и прокуратуры, в ТРЦ "Кристалл" система оповещения не создает в полном объеме достаточный уровень оповещения во всех помещениях, а запоры на дверях эвакуационных выходов не позволяют открыть их изнутри без ключа. В ТРЦ "Сити Молл" в кинотеатре автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии. В ТРЦ "Малахит" не обеспечен автоматический режим установок пожаротушения, их работа осуществляется в ручном режиме. В ТЦ "Остров" не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре, в ходе проверки при срабатывании автоматической пожарной сигнализации не разблокировались запасные эвакуационные выходы.

Во всех четырех торговых центрах были выявлены и другие нарушения. В итоге каждому из них (в лице собственников или управляющих компаний, занимающихся обслуживанием зданий) по результатам возбуждения административного дела был вынесен штраф в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее в Тюмени нарушения требований пожарной безопасности в ходе аналогичных проверок выявили в ТРЦ "Гудвин", "Колумб", ТЦ "Для Вас", "Дарина", в торговом доме "Центральный", на Центральном рынке и в "Тюменском ЦУМе". Практически каждому уже был назначен штраф в размере от 150 тысяч до 175 тысяч рублей.