Смотр-конкурс почетных караулов проведут в селе Памятное

Смотр-конкурс почетных караулов, посвященный 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в селе Памятное 26 апреля. В нем примут участие караулы специализированных групп добровольной подготовки к военной службе образовательных учреждений Ялуторовского района.

По условиям конкурса каждый специализированный класс может представить на конкурс только одну караульную группу из шести человек, это могут быть как юноши, так и девушки. Все они будут в единообразной парадной форме.

В рамках выступления конкурсантов будут оценивать внешний вид, одиночную строевую подготовку, слаженность взвода, несение караульной службы, возложение венка и гирлянды к подножию мемориала, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу администрации Ялуторовского района.

Смотр-конкурс призван совершенствовать систему добровольной подготовки несовершеннолетних граждан к защите Отечества, сформировать у учащихся образовательных учреждений патриотизма, гражданской ответственности, интереса к военной профессии и службе в правоохранительных органах.

Заявки на участие в смотре-конкурсе почетных караулов принимаются до 24 апреля по адресу: Ялуторовск, ул. Тюменская, 23, МКУ "Отдел образования Ялуторовского района". Контактный телефон 8 (34535) 3–30–92 Ирина Леушина.