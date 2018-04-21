В Тюменской области оценят состояние лесного резерва

Специалисты ФБУ "Рослесозащита" Центра защиты леса Тюменской области проведут мониторинг эффективности выполнения государственной программы воспроизводства лесов, пишет "Тюменская область сегодня".
Наибольшее внимание уделят заросшим участкам, отнесенным в 2015-2016 годах к землям, занятым лесными насаждениями. Вторая главная цель специалистов – исследовать доступный посадочный материал, наиболее подходящий по возрасту для лесовосстановления в течение следующих двух лет. Составлять характеристики молодых лесов специалисты отправятся в Аромашевское и Омутинское лесничества, а также на север региона – в ХМАО.
Оценка посадочного материала в свою очередь пройдет в девяти леснических организациях: Аромашевской, Вагайской, Голышмановской, Заводоуковской,
Сорокинской, Уватской, Упоровской, Ялуторовской и Ярковской. Одновременно с работами по мониторингу сотрудники филиала планируют провести учет урожая на объектах лесного семеноводства, направленных на выпуск наиболее качественных семян, а также проверить лесные древостои, с которыми в 2018 году стала возможна заготовка семенного сырья. Собранные результаты исследований отправятся в "Рослесозащиту" для свода данных, с помощью которых сформируется общая картина успешности проводимых мероприятий по воспроизводству лесов на территории всей страны.
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