Тюменский филармонический оркестр дал концерт в Казани

16:20 20 апреля 2018
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sun9-4.userapi.com
| Фото: sun9-4.userapi.com

В гастрольном графике Тюменского филармонического оркестра Казань стал третьим городом. Концерт прошел в Татарской государственной филармонии им. Тукая 18 апреля. На этот раз оркестру солировал молодой талантливый пианист Дмитрий Маслеев. Именно с этим музыкантом накануне гастрольного тура в Тюмени с аншлагом прошла открытая репетиция.

В Казани в программе концерта прозвучали произведения М. Мусоргского "Рассвет на Москве-реке" (вступление к опере "Хованщина"), С. Рахманинова Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, op. 30 и "Симфонические танцы", op. 45.

По словам зрителей, выступление Тюменского филармонического оркестра стало прекрасным подарком в культурной жизни города, и многих зрителей тронуло до глубины души. Следующая остановка – Ижевск.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: культура
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