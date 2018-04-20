В "Библионочь" в библиотеке Менделеева будут работать почти полсотни площадок

Уже сегодня, 20 апреля, библиотеки города будут открыты для тюменцев до самой ночи. Одной из площадок "Библионочи-2018", тема которой в этом году – "Магия книги", станет Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59). На нескольких этажах с 19 часов и до полуночи там будут работать 48 площадок.

На первом этаже библиотеки пройдут мастер-классы по чтению и письму с помощью шрифта Брайля, игротека "Мосигра-Тюмень", представления от театра теней "Ключ от сказки", там же будут собирать группы для обзорных экскурсий по библиотеке.

На втором этаже пройдут показ мод, уроки экспресс-макияжа и мастер-класс "Умный гардероб", там же будут делать экспресс-портреты и будут работать интерактивные площадки.

На третьем этаже для тюменцев приготовили мастер-класс по каллиграфии от "Русской классической школы", мастер-класс "Съедобные книжки", также там расположатся площадки волонтеров, площадка: "Поэтическая дуэль: С. Есенин & В. Маяковский" и пройдут лекции от организаторов проекта "Том Сойер Фест" в Тюмени.

На четвертом этаже пройдут мастер-классы "Сибирская деревянная игрушка", "Тюменская домовая роспись", "Книжный коврик", "Ткачество и плетение", "Ожившая глина".

Посмотреть полную программу "Библионочи" на этой площадке можно в группе ТОНБ во "Вконтакте".

На закрытии "Библионочи-2018" в 00:20 зрителей ждет флешмоб от литературных героев.

Сегодня в Тюмени "Библионочь" также пройдет в филиалах ГАУК ТОНБ — Детской библиотеке имени Лагунова (ул. Тульская 4/3) и Специальной библиотеке для слепых (Холодильных, 84), а также в четырех библиотеках ЦГБС.