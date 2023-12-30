Новогодние каникулы подарят тюменцам книжные новинки

С 29 декабря по 30 января книжные новинки представят библиотекари Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева на выставке "Листая новых книг страницы". Среди них сборник волшебных историй "Однажды в Новый год...".

"Книга написана авторами с ограниченными возможностями здоровья, но безграничной верой в добро. Издание иллюстрировано командой лучших художников из России, Франции и Беларуси. Здесь сказки "…кочуют по лесам и горам, по разным странам и эпохам…" и помогут читателям почувствовать приближение волшебного праздника", - рассказали сотрудники учреждения.

В книге Ольги Аверьяновой "Фотография / Живопись – век XIX. От сюжета к содержанию" – истории о фотографии и живописи, сравнения сюжетов, удивительные повороты и пересечения. Судьбы живописцев и фотографов, секреты технологий и эстетические концепции с ними связанные, а также поразительные открытия, благодаря которым и появилась на свет фотография.

Тина Силиг в книге "Креатив по правилам. От идеи до готового бизнеса" делится знаниями и жизненным опытом, приводит примеры и дает практические рекомендации о том, как превратить мечты в реальность. Читатели узнают о четырех этапах изобретательского цикла: воображении, творчестве, инновации, предпринимательстве.

Всего за 9 месяцев 2023 года Тюменская областная научная библиотека и филиалы пополнились 11 тыс. 854 книгами и 9 тыс. 734 периодическими изданиями в электронном и печатном виде.