Лекции и мастер-классы "Библионочи" пройдут в Тюмени на нескольких площадках

20 апреля на четырех площадках Централизованной городской библиотечной системы начнутся мероприятия в рамках всероссийской акции "Библионочь-2018". В этом году ее темой станет "Магия книги".

С 18 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) пройдут лекция "Магия комиксов" от Георгия Елаева из лавки комиксов "Space Cow", выступление тюменской группы "London Boulevard", встречи с поэтессой Аленой Рафинад и юными писателями из авторской студии "Верешок", литературный квест и игротека.

Для самых маленьких читателей в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) состоятся "Библиосумерки". На этой площадке пройдет театрализованное представление "Заколдованная королевна" от

сказочника-кукольника Сергея Ильина, цирковое и световое шоу, мастер-классы, игротека и концертная программа. Начало в 18 часов.

В это же время начнется программа в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина (ул. Газовиков, 30). Тюменцев ожидает кукольный спектакль по мотивам украинской народной сказки "Колосок" в исполнении театра кукол и теней "Ларчик", литературная "Экспедицию в зачарованный лес" и возможность проверить свои художественные возможности в скетче вместе с участниками объединения "Meet&Sketch".

В 19 часов начнет работу площадка в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к.1). В программе: спектакль "Выходили бабки замуж" по пьесе Флорида Булякова от театра-студии "Лаборатория перемен", лекция о произведениях Михаила Булгакова в отечественном кинематографе, мастер-класс "Бук-коллаж", холл-анимация от мягкого театра "Пижама" и открытый микрофон.

На всех площадках в течение вечера будут организованы фотозоны и настольные игры, выставки и экскурсии, викторины и сюрпризы. С полной программой можно ознакомиться здесь.

Напомним, что мероприятия к "Библионочи" готовят и в Тюменской областной научной библиотеке.