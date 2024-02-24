В областной библиотеке можно изучить книги о героизме тюменцев

Книга "1941-1945 годы. Один день войны" редактора-составителя Е. Стригунова демонстрирует образ сибиряка-тюменца, прошедшего через горнило Великой Отечественной войны. Как на фронте, так и в тылу советские люди каждый день ощущали на себе огромное бремя ответственности за свою судьбу, судьбу своих близких, судьбу Родины, рассказали библиотекари.

В одном дне войны нашли свое отражение нравственные и духовные искания людей поставленных на грань жизни и смерти. Книга "1941-1945 годы. Один день войны" адресована широкому кругу читателей, а особенно представителям молодого поколения.

"Герои Тюменского края" под авторством А. И. Бажина составлена на основе архивных документов. В ней названы имена 215 герое - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, получивших звание за подвиги в Великой Отечественной войне. Многие из них выросли на тюменской земле, другие родились в иных местах, но жили, учились и работали в нашем крае, уходили на фронт из наших военкоматов.

Также в фонде ТОНБ имеется несколько книг, посвященных землякам – участникам Афганской, Чеченских войн.

Вниманию читателей предлагают и "70 историй о войне" - книга создана на основе журналистских встреч и интервью известной тюменской журналистки Натальи Тереб с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, их детьми и внуками за многие годы. Поведанные истории, сплетаясь, создают полную картину войны. Это человеческая память, это судьбы десятков людей, а собранные вместе – это частица нашей Победы, отметили в библиотеке, - сообщает Тюменская линия.