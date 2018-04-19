Тюменцам предлагают поучаствовать в фестивале восстановления городской среды

Презентация фестиваля "Том Сойер Фест" пройдет в эту субботу, 21 апреля, в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в 15.00.

Движение "Том Сойер Фест" зародилось в Самаре как проект восстановления старинных домов, которым не посчастливилось попасть в реестр объектов культурного наследия. Уникальные здания приводят в порядок с помощью краски, кистей и строительных материалов силами волонтеров и на средства спонсоров. К городам, где проводится фестиваль, в этом году присоединяется Тюмень. В нашем городе первым объектом, которому инициативные горожане попробуют вернуть прежний вид, станет дом по адресу Пароходская, 24.

На встрече в Центральной городской библиотеке кураторы проекта Маргарита Обращенко и Владимир Скалдин расскажут о фестивале "Том Сойер Фест", о том, как стать его участником и о планах по восстановлению исторических зданий в Тюмени. О фестивале можно будет узнать и на грядущей "Библионочи" на одной из площадок Тюменской областной научной библиотеки.

Присоединиться к проекту в качестве волонтера или спонсора тюменцы могут, заполнив анкету.