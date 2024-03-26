В Менделеевке готовы помочь тюменцам с печатью портретов для шествия "Бессмертный полк"

16:21 25 марта 2024
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В Тюменской областной научной библиотеке С 25 марта по 1 июня по акции "На парад с портретом деда" можно бесплатно напечатать портрет участника Великой Отечественной войны, труженика тыла или ребенка военного времени для участия в шествии Бессмертного полка, сообщают в ТОНБ.

Для печати портретов нужно обратиться в Менделеевку или любой филиал, заполнить заявление, приложить фотографию, указать фамилию, имя и отчество героя. Подробнее о требованиях к фото и условиях здесь и по телефону: 565-300.

Десятый год областная библиотека помогает жителям Тюмени и Тюменской области подготовиться к празднованию Дня Победы. В прошлом году было изготовлено более 300 портретов

Пункты приема заявлений:
Менделеевка (ул. Орджоникидзе, 59)
Специальная библиотека для слепых (ул. Холодильная, 84/1)
Детская библиотека имени Лагунова (ул. Тульская, 4/3)

Теги: акции , бессмертный полк , библиотека , ветераны , День Победы
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