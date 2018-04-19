Тюменский школьник набрал максимум на всероссийской олимпиаде по экономике

Девятиклассник из Тюмени Михаил Тутанов стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике. Он стал единственным, кто набрал максимальное количество баллов.
Олимпиада проходила в Москве с 14 по 19 апреля. В ней участвовало более 270 школьников из 55 регионов страны.
Для Михаила, ученика областной физико-математической школы, это не первый всероссийский рекорд. В прошлом году он набрал максимум баллов на всероссийской олимпиаде имени Леонарда Эйлера по математике.
Как рассказали в департаменте образования Тюменской области, Михаил не только развивается сам, но и помогает младшим товарищам изучать точные науки. В этом году он занял второе место на окружном форуме "Наставник" в номинации "Дети учат детей". Его опыт ведения математического кружка для школьников высоко оценило федеральное жюри. Практика вошла в топ-100 лучших в стране.
В этом году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьники Тюменской области уже завоевали восемь наград: по астрономии, праву, литературе, истории, русскому языку, технологии, немецкому языку и экономике. Финал всероссийской олимпиады завершится 29 апреля.
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